San Felice, tentata estorsione da un milione di euro, confermata la condanna a Natale

SAN FELICE – In seguito alla tentata estorsione, per un valore di un milione di euro, ai danni di una famiglia dell’appennino, è stata confermata anche in Cassazione la condanna per Salvatore Natale, già condannato in primo grado a 2 anni e 10 mesi (in Appello era arrivata una riduzione di pena). Rigettato, dunque, come si legge sulla stampa locale, il ricorso del 55enne originario di Casal di Principe.

