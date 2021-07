Finale Emilia, indennità e aumento del personale, le richieste della Polizia Locale

FINALE EMILIA – Una delegazione del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori della Polizia Locale), sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Locale del Comune di Finale Emilia, nella giornata di mercoledì 7 luglio è scesa in piazza a manifestare con un presidio informativo per la cittadinanza di Finale Emilia durante lo svolgimento del mercato settimanale cittadino.

Scopo del presidio, si legge nel comunicato stampa diffuso da SULPL, informare la cittadinanza su come l’Amministrazione comunale (recentemente intervenuta sulla questione attraverso le proposte del sindaco Palazzi) si stia comportando con i lavoratori della propria Polizia Locale e come di conseguenza stia sottovalutando il servizio di Polizia Locale a garanzia della sicurezza del paese. Questi i contenuti espressi da SULPL, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, in occasione del presidio:

“Come delegazione SULPL siamo a Finale Emilia per manifestare per la sicurezza del paese e per la Polizia Locale, che purtroppo non è ascoltata dal sindaco e dall’Amministrazione. Non vengono pagate le indennità contrattuali, non vengono pagate le progettualità ormai da due anni, siamo sotto organico di circa il 40% (invece di 15 operatori, ce ne sono 9). Noi diciamo al sindaco che è ora di dire basta, che è ora che si prenda cura della sua Polizia Locale e che ci convochi per chiarire e sistemare tutte le questioni. Noi lavoriamo per la cittadinanza e, come SULPL, non ci fermeremo finchè non avremo avuto contezza, per iscritto, che queste cose saranno sistemate. Abbiamo una delegazione che viene da Modena, ma anche da Ferrara e da Cento, per stare vicino ai colleghi di Finale Emilia, un paese che ha chiesto aiuto in quanto la sicurezza dovrebbe essere al primo posto”.