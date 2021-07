“Il sogno di Tartaruga – Fiaba africana” al Giardino Perla Verde di Nonantola

NONATOLA- Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Il sogno di Tartaruga – Fiaba africana” della Compagnia “Il Baule Volante” continua martedì prossimo 6 luglio alle 21 al Giardino Perla Verde in via Marconi 36 a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi” curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo – scritto da Liliana Letterese con la collaborazione di Roberto Anglisani – è interpretato da Andrea Lugli, Mauro Pambianchi e dalla stessa Letterese. La regia è di Andrea Lugli, le scene di Chiara Bettella e Andrea Manfredini, le musiche di Mauro Pambianchi e Stefano Sardi, i pupazzi di Lugli, Letterese e Manfredini. Il costo del biglietto è unico al prezzo di 3 euro. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

