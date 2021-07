La lettera del Comitato cittadino alluvione Nonantola alla Regione

NONANTOLA- In riferimento all’alluvione dello scorso 6 dicembre, conseguenza dell’esondazione del fiume Panaro ( che ha interessato i territori di Nonantola, Castelfranco Emilia, Modena e Campogalliano) il “Comitato cittadino Nonantola” ha scritto alla presidenza della Regione Emilia- Romagna per richiedere chiarimenti e aggiornamenti sull’uscita dei bandi e sulle tempistiche degli indennizzi.

Ecco la lettera integrale inviata dal Comitato:

“Al presidente della Regione e, per conoscenza, alla sindaca di Nonantola Federica Nannetti

Il Comitato dei cittadini alluvionati di Nonantola, nel ringraziare la sua Giunta e l’Amministrazione Comunale per l’efficace azione politica che ha portato allo stanziamento di risorse da destinarsi ai rimborsi dei danni causati dall’alluvione del 6 dicembre, sottopone con la presente alla sua cortese attenzione alcuni semplici quesiti purtroppo ad oggi insoluti, auspicando una pronta risposta nell’ottica della trasparenza nei confronti dei cittadini:

1) che tempistiche si prevedono per l’uscita dei bandi, e con quali modalità si dovranno presentare le domande?

2) le richieste di indennizzo saranno ammesse integralmente a rimborso, o vi potranno essere eccezioni? Purtroppo da recenti esperienze analoghe si è appreso che, fatti salvi i danni primari (quelli causati agli immobili), altri danni comunque ingenti (in particolare quelli alle autovetture, dai quali immediatamente derivano ulteriori costi per noleggi sostitutivi) potrebbero non essere contemplati nei ristori.

Il tempo incalza e i cittadini già estenuati dalla situazione globalmente critica, per tralasciare i casi di vero e proprio disagio, non se la sentono di pianificare i lavori di ripristino delle proprie abitazioni senza avere chiara misura dell’esposizione finanziaria alla quale saranno costretti.

Certi della Sua comprensione, e in attesa del Suo riscontro, qualora non vi fossero novità nei prossimi giorni siamo infine a chiedere a Lei e alla Sindaca Nannetti, che ci legge in copia, un incontro pubblico a Nonantola all’inizio di settembre per fare il punto della situazione e confrontarci democraticamente”.