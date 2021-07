Manifatture Riese, Mantovani (M5S):”Grande amarezza quando gli imprenditori agiscono così”

MODENA- “Un tavolo di confronto, quello di ieri sulla crisi della Manifattura Riese, che di fatto tale non è stato perché l’azienda non ha voluto che lo fosse. L’assenza è già un messaggio che si manda e in questo caso ribadisce, a mio parere, una sostanziale mancanza di rispetto per tutti i lavoratori che in tanti anni di collaborazione professionale e leale hanno contribuito a far crescere i profitti e il valore del marchio; quel marchio che è ciò su cui ora l’azienda vuole monetizzare”: così la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani ha commentato martedì 20 luglio su Facebook il tavolo al quale ha preso parte lunedì 19 luglio.

“È emerso chiaramente che la proprietà si vuole disfare di questo patrimonio produttivo che pure per il territorio ha avuto un forte significato e non ne vuole proprio sapere nemmeno di un accordo per favorire il sostegno all’uscita dei dipendenti; quindi viene negata a chi perderà il lavoro anche quella minima apertura che potrebbe consentire almeno qualche opportunità di formazione e ricollocazione – prosegue Mantovani – Ma dov’è finita la responsabilità sociale d’impresa? È veramente incredibile che imprenditori che sono cresciuti e hanno fatto fortuna anche grazie alla dedizione dei propri dipendenti, si permettano poi di “gettarli via” come qualcosa che non serve più”.

