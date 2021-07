Mirandola, bambino investito viene multato perchè non stava attraversando sulle strisce

MIRANDOLA – Il fatto risale a qualche mese fa, ma ora la famiglia starebbe valutando se intraprendere un’azione legale contro il Comune di Mirandola per “il caos nella viabilità nei pressi del polo scolastico”. Nel dettaglio, nel settembre dello scorso anno, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, un bambino, accompagnato in auto a scuola dalla mamma, una volta sceso dalla vettura ha attraversato la strada per raggiungere la scuola ed è stato investito da un’automobile, rompendosi una gamba.

In base al racconto del legale della famiglia, il bambino sarebbe stato successivamente multato perchè, al momento dell’incidente, non stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il giudice di pace di Finale Emilia aveva inizialmente annullato la multa, poi, però, riconfermata dal Tribunale di Modena. Ora la famiglia starebbe valutando se intraprendere un’azione legale nei confronti del Comune di Mirandola per la questione viabilità nel polo scolastico.

