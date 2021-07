“Musica e Sport per Carpi” si presenta con un concerto

CARPI- Nell’ambito di “Tutti giù nel Parco”, rassegna coordinata dalla Consulta Cultura della Città di Carpi, si terrà il primo evento pubblico del Comitato “Musica & Sport per Carpi”, nato in memoria di Enrico Lovascio, il giovane scomparso il 6 gennaio di quest’anno.

Il “Concerto di presentazione” si terrà martedì 27 luglio alle ore 21 presso il Parco Berlinguer (zona Magazzeno) a Carpi e vedrà alternarsi sul palco realtà musicali che hanno visto coinvolto anche Enrico: l’Ensemble del corso jazz del conservatorio A. Boito di Parma, composto da studenti ed ex-studenti, Alberto Tacchini, insegnante di pianoforte jazz presso lo stesso conservatorio, e il complesso dei Groovie Ribs, a cui si unirà Alice Sacchi e altri ospiti, che eseguiranno cover di brani pop-funk-latin italiani e stranieri.

La serata, che prevede anche un momento in cui il comitato presenterà le prime attività in programma per aiutare a far vivere ai ragazzi carpigiani momenti di crescita in ambito musicale e sportivo partendo dalle realtà cittadine che avevano contribuito alla formazione di Enrico, si chiuderà con una Jam session finale che vedrà esibirsi anche ospiti a sorpresa.

Si ricorda che l’evento gratuito ma è necessaria la prenotazione obbligatoria online sul sito www.carpidiem.it/prenota-eventi/carpiestate