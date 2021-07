Nonantola, lite tra fidanzati: donna aggredisce due agenti

NONANTOLA – E’ finita con due agenti della Polizia Locale al Pronto soccorso, una lite tra due fidanzati a Nonantola. Secondo quanto riporta la “Gazzetta di Modena”, i giovani stavano discutendo nel cortile della propria abitazione, quando i toni si sarebbero accesi: la donna non avrebbe accettato la decisione del compagno di lasciarla. Allarmati dalle grida, i vicini avrebbero chiamato la Polizia; una volta presentatisi sul posto, i due agenti della Polizia Locale avrebbero cercato di tranquillizzare la ragazza, che però, non ha accennato a calmarsi, ma, al contrario, avrebbe colpito i Vigili con calci e pugni. Solo in seguito, gli agenti sarebbero riusciti a riportare la situazione alla normalità. Per la donna potrebbe ora scattare la denuncia.

