Prime stazioni “calisthenics” in diversi parchi del Comune

CARPI- E’ iniziato l’allestimento, in diversi parchi comunali, delle “stazioni calisthenics” annunciate nei mesi scorsi: sono le attrezzature tubulari per fare gli omonimi esercizi salutistici all’aperto, in autonomia nel verde cittadino.

I parchi interessati sono S. Croce (in via Traversa S. Giorgio), Nazioni (in via Montecarlo), Pertini (Bollitora), Cibeno Pile, Giovanni XXIII (foro boario), Scrittori latini (via Plauto) e Resistenza (cimitero urbano).

“Le piazzole – afferma Andrea Artioli, assessore allo Sport e al Patrimonio Verde – sono dotate di pavimentazione sintetica antitrauma, e diventano veri e propri “spazi fitness” a cielo aperto, con diverse attrezzi quindi con diverse opzioni di utilizzo. Tali opere fanno parte di uno stanziamento di mezzo milione con cui l’Amministrazione prosegue l’impegno per rinnovare e potenziare le strutture ludico-sportive nei parchi comunali, iniziato nell’autunno del 2019″.

Questa manutenzione straordinaria del verde pubblico prevedeva l’acquisto di strutture sportive, con la rimozione e lo smaltimento delle vecchie attrezzature. L’investimento è così ripartito: 150mila euro per nuovi arredi ludici, in aggiunta a quelli esistenti o in sostituzione di quelli danneggiati e usurati; 150mila euro per la creazione di nuovi “percorsi salute” e “stazioni calisthenics” ; 180mila euro per le periodiche manutenzioni; 20mila infine sono il costo di tutte le verifiche effettuate.

I lavori si dovrebbero concludere entro il 2021.

“Con le nuove attrezzature sportive e i “percorsi salute“ rendiamo i parchi sempre più attrattivi per i cittadini di ogni età, e porteremo sempre più gente nelle nostre aree verdi”- ha concluso l’assessore Artioli.