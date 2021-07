Prosegue con “Zanna Bianca” la stagione teatrale estiva del teatro “Troisi” di Nonantola

NONANTOLA- Una originale rivisitazione dei romanzi e della vita avventurosa dello scrittore americano Jack London.

Con lo spettacolo “Zanna Bianca” – sottotitolo ‘della natura selvaggia’ – scritto da Francesco Niccolini e interpretato da Luigi D’Elia e per la regia di entrambi, continua martedì prossimo 20 luglio alle 21 al giardino Perla Verde (in via Marconi 36) a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Le scene dello spettacolo sono di Luigi D’Elia, le luci di Paolo Mongelli. Una produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli e del festival Montagne Racconta (Treville, Montagne – TN).

Biglietti 5 euro gli adulti e 3 euro per i bambini e diversamente abili (ingresso gratuito per l’accompagnatore).

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il teatro “Troisi” di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta.

Ma se anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi.

Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco.

Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

Info e prenotazioni

Consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisinonantola@ater. emr.it

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it