Il campione di canottaggio Abbagnale a Soliera per un tatuaggio olimpico da Alle Tattoo

Non è il primo atleta che ha deciso di tatuarsi un ricordo indelebile di questa meravigliosa olimpiade e non sarà di certo l’ultimo, Alle infatti sta preparando anche altre idee per altri campioni olimpionici che in questi giorni passeranno da lui.

Figlio di Giuseppe Abbagnale. Campione del mondo Under 23, un titolo mondiale nel 2014, sapendo della prossima inaugurazione del MAT75, museo più grande al mondo dedicato al tatuaggio, ha lasciato ad Alle un cimelio che sarà quindi esposto al suo interno che però il tatuatore modenese non ci ha voluto svelare…

LIMIDI DI SOLIERA – Vincenzo Abbagnale, campione di canottaggio è passato da Alle Tattoo, cogliendo l’occasione della sua guest a Roma per imprimersi i 5 cerchi olimpici in ricordo di un’esperienza storica.