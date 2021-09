Lavoro, migranti e carceri fasciste: al via gli incontri di “Metti un pomeriggio un libro a Carpi”

CARPI- Si svolgerà giovedì 9 settembre l’interessante iniziativa “Metti un pomeriggio un libro a Carpi” promossa dalla Camera del Lavoro di Carpi in collaborazione con il sindacato dei pensionati Spi Cgil nel mese di settembre.

Quattro appuntamenti, il giovedì pomeriggio, nel corso dei quali gli autori dialogheranno con un moderatore per presentare loro lavori che trattano temi diversi: la questione salariale in Italia, il tema dei migranti con tutte le complessità da affrontare, le storie dei dissidenti nelle carceri fasciste e la vita da tifoso di un “sindacalista nel pallone”.

Giovedì 9 settembre si inizia la rassegna con la presentazione del libro “Basta salari da fame” di Marta e Simone Fana (Editori Laterza, 2019).

L’autore Simone Fana dialogherà con Giorgio Benincasa coordinatore Cgil della zona di Carpi. L’appuntamento è alle ore 18.30 al Centro sociale Losi (via Medaglie d’oro, 2).

Il tema è ovviamente la questione salariale: in Italia tutti guadagnano meno di trent’anni fa ad esclusione della minoranza che sta in alto e il mercato del lavoro è una giungla con stipendi bassi e precarietà. La consapevolezza che le crescenti disuguaglianze originano dai salari e dalle retribuzioni è tornata con forza nel dibattito pubblico e alimenta le lotte dei movimenti sociali a livello globale.

Si prosegue giovedì 16 settembre con la presentazione del libro “La terrazza su Berrechid” di Sara Faieta (Masciulli Edizioni, 2021).

L’appuntamento è alle 18.30 al Circolo Mattatoio (via Rodolfo Pio, 4).

Un libro che affronta il tema dei migranti, che invita a confrontarsi con la complessità, a mettersi in ascolto e a scongiurare una visione semplicistica e riduttiva della realtà ristretta entro i confini del luogo comune, del pregiudizio, della paura.

L’autrice SaraFaieta, insieme a Ciro Spagnulo e MohcineEl Arrag di Cgil Modena, dialogheranno con l’avvocato Maria Elisabetta Vandelli presidentessa dell’associazione Integria/Mo.

Giovedì 23 settembre si presenterà il libro “Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste” (Mimesis Edizioni, 2021) di Giovanni Taurasi.

L’incontro è in collaborazione con l’Università Libera Età Natalia Ginzburg presso il Circolo ricreativo Cibeno (via Lago d’Orta) sempre alle ore 18.30.

Furono oltre 5mila i dissidenti condannati per le loro idee nel corso del ventennio fascista e proprio nelle prigioni prese forma quell’idea embrionale di democrazia che poi, attraverso la guerra e la lotta di Liberazione, si sostanziò nella Costituzione italiana.

Introdurrà Daniela Pellacani dello Spi Cgil Carpi, a seguire la presentazione del libro da parte dell’autore Giovanni Taurasi, con il commento musicale dei Tupamaros.

Ultimo appuntamento giovedì 30 settembre con la presentazione del libro “Una vita da tifoso, ovvero un sindacalista nel pallone” (Progettarte Officina Culturale, 2021) del sindacalista Cgil Sergio Greco.

L’appuntamento è alle ore 18.30 presso il Centro sociale Guerzoni (via Genova, 1).

Non una vera storia, non una vera autobiografia, uno spaccato della società napoletana degli anni ’70 e ’80 che racconta come anche la passione per lo sport rappresenti una lezione di vita. L’autore SergioGreco dialogherà con Giorgio Benincasacoordinatore Cgil della zona di Carpi.

Questa serie di incontri con gli autori vuole essere un’occasione di approfondimento su temi diversi, alcuni dei quali non considerati tradizionalmente “sindacali”, e di prefigurare una collaborazione tra varie associazioni (Cgil, Arci, Ancescao, Natalia Ginzburg) per la promozione di iniziative culturali sul territorio.