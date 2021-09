Raccolta “Plastic free” a Nonantola, Mirandola, Medolla e San Prospero

NONANTOLA, MEDOLLA- In occasione dell’evento nazionale “Palstic Free”- in programma domenica 26 settembre- i volontari dell’associazione si daranno appuntamento in 335 città italiane per rimuovere dall’ambiente oltre 300mila chilogrammi di plastica e rifiuti.

Nella Bassa modenese parteciperanno all’iniziativa i Comuni di San Prospero, Mirandola, Medolla e Nonantola.

San Prospero

Appuntamento al parco di Villa Tusini alle ore 9.

Per unirsi al “gruppo” è possibile registrarsi sul sito Plastic Free e compilare il modulo.

Mirandola

Appuntamento al piazzale sede Aimag (via Maestri del lavoro, 38) alle ore 15.

Medolla

Appuntamento in piazza Missere (piazza del mercato) in via Genova alle ore 9

Nonantola

Appuntamento al parcheggio di piazza Alessandrini, alle ore 9

