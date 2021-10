Calcio, Eccellenza: buon punto per il San Felice sul campo del Sant’Agostino

SAN FELICE – Prosegue il buon momento del San Felice nel Girone B di Eccellenza. Dopo i 4 punti conquistati nelle ultime due giornate, grazie al pareggio casalingo contro l’Anzolavino e alla vittoria nel recupero contro la Copparese, gli uomini di mister Rossi conquistano, infatti, un altro punto nella difficile trasferta contro il S. Agostino, secondo in classifica prima di questo turno. La gara termina a reti inviolate: dopo un inizio equilibrato, al 26′ San Felice pericoloso con una bella azione sulla destra tra Stabellini e Haddajy; la palla arriva a Manlfredini, che, a pochi metri dalla porta, viene atterrato. L’arbitro, però, lo ammonisce per simulazione. Al 42′, S. Agostino pericoloso con un’azione personale di Grazioso, che entra in area e colpisce la traversa. Nella ripresa, risponde il San Felice: al 51′, Stabellini va al tiro da fuori area e Costa devia di testa. Palla fuori di un soffio, con il portiere di casa che non avrebbe potuto fare nulla. Al 57′, Veratti sfiora la traversa con un bolide da fuori area. Al’ 67′ e al 73′ Grazioso impegna la difesa del San Felice con iniziative personali. Al 77′, El Gourhce si invola tutto solo verso la porta avversaria e scarica al centro per Manfredini, che, al momento del tiro, viene agganciato in area. Il direttore di gara lascia correre. Arrembaggio finale dei ferraresi, con ultima occasione al 90′ per Fiorini, che colpisce di testa da centro area ma alza di poco sopra la traversa. Grazie al pareggio conquistato (0-0), il San Felice sale, così a quota 6 punti in classifica dopo 8 giornate, staccando la Copparese, ferma a 5 punti.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 8:

Sabato 30 ottobre:

Anzolavino Calcio – Granamica 1-1

Domenica 31 ottobre:

Argentana – Castelvetro Calcio 1-0

Castenaso Calcio – Copparese 2-1

Medicina Fossatone – Corticella 1-2

S. Agostino – San Felice 0-0

Sant’Agostino: Costantino, Matteuzzi. (32′ Lazzarini), Pallara (21′ st Stefanelli dal 38 st Boschini), Ribello, Savino, Mazzoni (14′ st Slimani), Iazzetta, Schiavon, Di Domenico, Grazioso, Melloni (23′ st Fiorini). All. Rambaldi

San Felice: Nutricato, De Battisti, Haddajy, Gasparini (20′,st El Gourche), Roccato, Ambrosini, Costa, Zanoli, Veratti (32′ st Acanfora), Stabellini, Manfredini. All. Rossi.

Arbitro: Hafidi di Ravennao

Amm: Grazioso, Boschini, Roccato, Manfredini.

Vadese Sole Luna – Masi Torello Voghiera 1-2

Vignolese 1907 – Virtus Castelfranco 0-1

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 20

Masi Torello Voghiera 16

Virtus Castelfranco 16

Sant’Agostino 15

Castenaso Calcio 14

Castelvetro Calcio 13

Vignolese 1907 11

Vadese Sole Luna 10

Medicina Fossatone 9

Anzolavino Calcio 8

Granamica 6

San Felice 6

Copparese 5

Argentana 3

