Covid, due classi in isolamento alle scuole “Margherita Hack”. Screening per operatori scolastici e alunni

CARPI – Dopo il rilevamento di un focolaio di Coronavirus alla scuola primaria “Don Milani” di Carpi, per un totale di 60 contagiati, che aveva portato allo stop delle lezioni, nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid anche due studenti e un insegnante della scuola secondaria di primo grado “Margherita Hack”, sempre a Carpi. Ora, informa l’Ausl di Modena tramite una nota stampa, sono due le classi della scuola media per le quali il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ha disposto l’isolamento. Per altre cinque classi della stessa scuola è stato programmato per il 27 ottobre lo screening con l’esecuzione di tamponi molecolari a operatori scolastici e alunni: nel frattempo l’attività didattica proseguirà a distanza. Ulteriori informazioni – informa l’Ausl di Modena – seguiranno una volta completata l’attività di screening.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017