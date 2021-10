In 200 alla festa pubblica non autorizzata scoperta dai Carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 22 agosto 2021, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco e della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno eseguito una serie di controlli volti a prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Durante tali controlli, poco prima delle 24:00, in una vecchia casa colonica alla periferia di Castelfranco, i Carabinieri hanno scoperto una festa pubblica non autorizzata, peraltro organizzata in un edificio privato non destinato a tale scopo, senza il consenso della proprietà, ceduto in locazione. La festa, aperta al pubblico, prevedeva un biglietto d’ingresso di 15 euro, nel quale era prevista anche una consumazione e la notizia si era già diffusa anche sui social. All’atto del controllo, erano presenti circa 200 giovani, che sono defluiti dalla struttura senza alcuna criticità. L’intervento dei Carabinieri ha impedito che altre persone partecipassero alla festa non autorizzata, evitando così ulteriori pericoli per la sicurezza dei giovani.

Gli organizzatori, un 22enne e un 23enne, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e d’intrattenimento.

Non era la prima volta che quell’edificio vaniva abusivamente utilizzato per organizzare delle feste aperte al pubblico. Già nel mese di settembre scorso, i Carabinieri avevano interrotto un’altra festa abusiva, denunciando altri organizzatori.

