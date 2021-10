San Felice, chiusura temporanea al traffico in via Fossetta

SAN FELICE- Per lavori di allacciamento idrico, con esecuzione di scavi sul manto stradale, via Fossetta sarà chiusa al traffico nella giornata di venerdì 29 ottobre.

Nel dettaglio: i veicoli provenienti da via Largo Posta dovranno obbligatoriamente svoltare a destra e percorrere via Roma. I residenti potranno raggiungere la loro residenza accedendo da via Molino – sia in entrata che in uscita- dove sarà collocata idonea segnaletica di divieto di transito escluso residenti e segnale di strada chiusa.

Inoltre divieto di transito anche per i pedoni sul tratto pedonale che collega via Milano con via Fossetta: nello specifico i pedoni, per raggiungere il centro, dovranno percorrere via Molino fino all’intersezione con via Ferraresi e piazza Matteotti.

Le disposizioni saranno valide dalle 8.30 alle 18.30.

