41enne uccide la madre, va al bar e confessa il delitto a un amico

MODENA- Un rapporto complicato caratterizzato da frequenti liti quello tra il modenese Carlo Evangelisti- 41 anni- e l’anziana madre Milena Calanchi di 71 che, alla fine, è sfociato in tragedia.

Il 41enne ha infatti ucciso la donna nell’appartamento di via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli a Modena. Dinamica dei fatti e movente del terribile delitto sono da accertare, ma secondo le prime indiscrezioni rivelate dalla stampa locale, subito dopo l’omicidio l’uomo si sarebbe recato in un bar e avrebbe confessato ad un amico quanto accaduto. E’ stato priprio l’amico ad allertare immediatamente la polizia. Alla quale Evangelisti ha poi confessato il delitto.

Sul posto per le indagini la squadra mobile e la scientifica, oltre a vigili del fuoco e 118 che hanno rivenuto il cadavere della donna.

