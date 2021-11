Calcio, Eccellenza: il San Felice vince 7-0 contro l’Argentana

SAN FELICE – Goleada del San Felice, che conquista così il quarto risultato utile positivo, nella nona giornata del Girone B di Eccellenza, contro l’Argentana ultima in classifica. Gli uomini di mister Rossi, davanti al proprio pubblico, segnano sette reti e costruiscono tantissime altre occasioni, concedendo una giornata di tranquillità al portiere Nutricato. Al 24′, il vantaggio del San Felice: Stabellini su punizione calcia in area, Veratti fa sponda e Ambrosini di testa segna la rete dell’1-0. Dopo dodici minuti, il copione si ripete: altra punizione di Stabellini, questa volta non trattenuta dal portiere ospite, e ancora una volta Ambrosini segna da centro area. Al 40′, bellissima azione dei giallorossi, che smarcano sulla sinistra il solito Stabellini, il quale effettua un preciso cross su cui incorna Veratti. Il portiere para, ma Costa irrompe e segna il terzo gol. Ad inizio ripresa, il poker: grande verticalizzazione dello scatenato Stabellini per Manfredini, che dribbla il portiere e viene steso. Sul conseguente rigore, Veratti segna il 4-0. Poi, il San Felice dilaga: al 59′, altra verticalizzazione, questa volta di Haddaji per Manfredini, che entra in area e lascia partire un bolide che finisce all’incrocio dei pali. Altre occasioni con Veratti e Stabellini e poi, al 65′, gol di Veratti, che entra in area e batte imparabilmente il portiere ospite. All’80’, in rete anche Stabellini con un preciso diagonale.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 9:

Sabato 6 novembre:

Castelvetro Calcio – Vadese Sole Luna 2-1

Domenica 7 novembre:

Copparese – Virtus Castelfranco 1-3

Corticella – Castenaso Calcio 5-1

Granamica – Vignolese 1907 1-1

Masi Torello Voghiera – Anzolavino Calcio 2-1

Medicina Fossatone – S. Agostino 4-0

San Felice – Argentana 7-0 (24′ , 36′ Ambrosini, 40′ Costa, 51′ Veratti rig., 59′ Manfredini, 65′ Veratti, 80′ Stabellini)

San Felice: Nutricato, De Battisti, Haddaji, Gasparini, Rossi (21′ st Cerchi), Ambrosini, Costa, Zanoli (15′ st Acanfora) , Veratti (30′ st El Gourche), Stabellini, Manfredini. All. Rossi

Argentana: Guidi, Lambertini (13′ st Fiorentini), Cimino, Fabrizi, Maietti, Martino, Ghini, Nito, Topi (Di Mauro 8′ st), Centonze, Maka. All. Innocenti.

Arbitro: Pica di Roma

Amm: Haddaji, Acanfora, Guidi, Lambertini, Fabrizi, Ghini, Topi. Espulso per doppia ammonizione al 40′ st Malka.

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 23

Masi Torello Voghiera 19

Virtus Castelfranco 19

Castelvetro Calcio 16

S. Agostino 15

Castenaso Calcio 14

Medicina Fossatone 12

Vignolese 1907 12

Vadese Sole Luna 10

San Felice 9

Anzolavino Calcio 8

Granamica 7

Copparese 5

Argentana 3

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017