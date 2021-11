Calcio, Eccellenza: pesante sconfitta per il San Felice, ko 6-0 sul campo del Castenaso

Si interrompe con una pesante sconfitta per 6-0 sul campo del Castenaso la striscia di quattro risultati utili consecutivi del San Felice, nel Girone B di Eccellenza. Dopo due pareggi e due vittorie, infatti, gli uomini di mister Rossi devono cedere alla formazione bolognese, ora quarta in classifica, a quota 17 punti. Senza storia il match, anche se il San Felice protesta per un gol annullato in avvio di gara, sul punteggio di 0-0, a Veratti. Dopo la rete non convalidata, è monologo del Castenaso: al 17, Jammeh serve Nanetti che dal limite dell’area batte in diagonale per la rete del vantaggio. Al 36′, su corner di Canova, incorna Greco che raddoppia. Ad inizio di ripresa, i giallorossi ospiti provano una reazione e con Manfredini impegnano il portiere locale. Poi, al 5′ del secondo tempo, il signor Mozzillo ammonisce per la seconda volta Roccato e il San Felice rimane in dieci. I giallorossi devono, poi, rinunciare anche al difensore Rossi per infortunio e, quindi, il Castenaso, sfruttando alla perfezione gli spazi lasciati da un San Felice alla ricerca della rimonta, con ficcanti contropiedi segna altre quattro reti, prendendosi anche il lusso di cambiare il portiere nel finale di gara. Il San Felice, a causa della contemporanea vittoria del Granamica sul campo dell’Argentana e del pareggio dell’Anzolavino contro il Corticella, scende, così, al terzultimo posto in classifica, rimanendo fermo a quota 9 punti, in vista della prossima gara contro la Vignolese.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 10:

Sabato 13 novembre:

S. Agostino – Masi Torello Voghiera 1-1

Domenica 14 novembre:

Anzolavino Calcio – Corticella 2-2

Argentana – Granamica 0-1

Castenaso Calcio – San Felice 6-0 (16′, 84′ rig. Nanetti, 36′ Greco, 62′ Canova, 68′ Colli, 82′ Petrullo)

Castenaso: Aversa (dal 40′ st Cinelli), Guerri, Bergamino, Canova (27′ st Bassoli), Greco, Mekchane, D’Errico (27′ st Carofiglio), Monducci, Jammeh, Nanetti, Colli (27′ st Petrullo). All. Gelli

San Felice: Nutricato, Roccato, Haddaji, Gasparini (26′ De Battisti), Rossi (23′ st Cerchi), Ambrosini, Costa, Zanoli, Veratti (35′ st Acanfora), Stabellini, Manfredini ( 27′ st El Gourche). All: Rossi

Arbitro: Mozillo di Reggio Emilia

Amm: Veratti e Roccato. Espulso: Roccato (SF) per doppia ammonizione

Vadese Sole Luna – Medicina Fossatone (rinviata)

Vignolese 1907 – Copparese 2-0

Virtus Castelfranco – Castelvetro 5-0

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 24

Virtus Castelfranco 22

Masi Torello Voghiera 20

Castenaso Calcio 17

Sant’Agostino 16

Castelvetro Calcio 16

Vignolese 1907 15

Medicina Fossatone 12*

Vadese Sole Luna 10*

Granamica 10

Anzolavino Calcio 9

San Felice 9

Copparese 5

Argentana 3

*una partita in meno

