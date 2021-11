Investita in bici nella notte, muore 52enne

Una donna di 52 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morta nella notte tra sabato e domenica per un investimento.

La signora attorno a mezzanotte e cinquanta era in bicicletta su strada Vignolese, a Modena, ed è stata travolta da un’auto

Inutili gli interventi dei soccorritori arrivati con ambulanza e automedica: la signora è morta sul colpo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017