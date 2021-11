Maltrattamenti in famiglia, 33enne arrestato dopo una lite in un appartamento

CARPI – Nella tarda serata di martedì 23 novembre, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno tratto in arresto un 33enne di origini straniere, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari presso l’abitazione è avvenuto dopo la segnalazione di una lite all’interno di un appartamento. I militari, oltre ad interrompere la lite mettendo in sicurezza la parte offesa, hanno avviato immediatamente gli accertamenti sul passato della coppia, delineando un quadro indiziario fatto di pregressi episodi analoghi risalenti nel tempo. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto presso la locale Casa Circondariale.

