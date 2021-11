Medolla, muore a 29 anni dipendente del Famila di San Felice

MEDOLLA – Mercoledì sera era uscito dalla propria abitazione per una normale serata in centro, a Medolla, in compagnia degli amici. Al rientro, poco dopo mezzanotte, la morte inaspettata, causata probabilmente da un malore improvviso. Aveva 29 anni, Davide Marchesi: lavorava al Famila di San Felice e non aveva mostrato, nei giorni precedenti alla tragedia, alcun sintomo sospetto, si legge sulla stampa locale. La morte del giovane è avvenuta proprio davanti ai genitori, ai quali il 29enne ha fatto appena a tempo a dire di non sentirsi molto bene, prima di accasciarsi: i genitori (il padre, Fabrizio Marchesi è conosciuto a San Felice, in quanto titolare della ditta di ricambi per auto e moto Ram) hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma, purtroppo, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Solo l’autopsia potrà chiarire, nei prossimi giorni, la causa del decesso.

