Multa e denuncia per irregolarità per un imprenditore edile della Bassa modenese

Multa e denuncia per irregolarità per un imprenditore edile della Bassa modenese. E’ avvenuto nei giorni scorsi a Reggio Emilia, dove i carabinieri del nucleo ispettorato sul lavoro di Reggio, in collaborazione coi militari della stazione di Novellara, hanno trovato al lavoro in un cantiere della zona operai che non erano stati sottoposti a visita medica. Inoltre, alcuni ponteggi non erano stati ancorati in modo non idoneo.

Per il titolare, imprenditore residente nella Bassa modenese, è scattata la denuncia ed è stata comminata una ammenda di 1.842 euro.

