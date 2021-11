Nuovo bando aiuti alimentari e riduzione Tari: 100mila euro stanziati per Soliera e Novi

CARPI- Quasi mezzo milione di euro per il nuovo bando di aiuti alimentari a persone in difficoltà economica: l’Unione ne destinerà metà all’erogazione di buoni spesa, il 27 per cento andrà in contributi economici gestiti dagli assistenti sociali e il 23% a progetti con le associazioni e organizzazioni di volontariato che operano sul territorio per la raccolta e la distribuzione dei generi di prima necessità.

Il contributo erogabile sarà di 100 euro per la prima persona e 50 euro per ogni altro componente del nucleo: fino a un massimo di 300 euro per famiglia.

I requisiti per presentare domanda saranno due: un Isee inferiore a 15mila euro o un calo di reddito di almeno un terzo fra settembre 2021 e settembre 2019 (da documentare). Può essere inoltre richiesta, come ulteriore beneficio, una riduzione della quota fissa della Tari.

Le domande, rigorosamente on-line, si apriranno alle 9 di martedì 16 novembre, e si chiuderanno alle ore 12 di lunedì 6 dicembre: l’indirizzo Internet cui collegarsi per la compilazione del modulo sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Unione e dei singoli Comuni.

Commenta Tamara Calzolari, assessora al Sociale di Carpi: “Questa misura è un aiuto importante per le famiglie la cui condizione reddituale è peggiorata anche a causa degli effetti della pandemia; come Unione Terre d’argine abbiamo condiviso di utilizzare questi fondi in modo articolato per riuscire a dare risposte più flessibili e adattarle alle esigenze dei cittadini, prevedendo sia un bando diretto alle famiglie, sia la distribuzione attraverso le assistenti sociali e una coprogettazione con le associazioni del terzo settore che si occupano di aiuti alimentari. La novità di questo bando riguarda l’ulteriore beneficio di una consistente agevolazione nel pagamento della Tari per chi ha i requisiti: in particolare la quota fissa della tariffa rifiuti, che si potrebbe sommare all’abbattimento della parte variabile previsto per ISEE sotto gli 8.000 euro, arrivando così in alcuni casi all’azzeramento dell’importo”.

Queste le disponibilità Comune per Comune: 310.923 euro a Carpi, 64.900 a Soliera, 47.201 a Campogalliano e 45.000 a Novi: per un totale 468.024 euro, in gran parte di provenienza governativa.

Per informazioni e assistenza telefonica nella compilazione delle domande è possibile chiamare lo “Sportello sociale” del proprio comune (Carpi 0598635288; Campogalliano 059899453; Novi 0596789298; Soliera: 059568503).