San Felice, certificavano negatività dei tamponi senza verificarla: denunciati titolare e dipendenti di una farmacia

SAN FELICE – Nell’ambito di alcune attività di controllo svolte dai Nas di Parma in territorio modenese, all’interno della campagna sul rispetto dell’obbligo del Green Pass, è emersa una irregolarità in una farmacia di San Felice sul Panaro. In particolare, presso la farmacia in questione sarebbe stata certificata la negatività di tamponi rapidi, senza una verifica diretta da parte dei farmacisti, ma basandosi esclusivamente sulla parola dei clienti, che eseguivano autonomamente i tamponi e comunicavano gli esiti. Una volta scoperta l’irregolarità da parte dei Nas, per il titolare della farmacia e per i tre dipendenti sarebbe scattata la denuncia per falsa certificazione sanitaria. In aggiunta alla denuncia, i quattro rischiano, poi, provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine dei Farmacisti.

