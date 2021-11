San Felice, Guicciardi (Pd) su proroga stato di emergenza sisma 2012: “Goldoni sfrutti l’opportunità”

SAN FELICE – Il segretario Pd di San Felice sul Panaro, Nicolò Guicciardi, ha lanciato un appello al sindaco Michele Goldoni affinché si colga l’opportunità della proroga dello stato di emergenza e delle misure per i comuni del cratere del terremoto 2012, e affinché vengano avviate quanto prima le progettazioni sui principali immobili pubblici del paese. Ecco la nota:

“È un’ottima notizia per San Felice quella dell’inserimento da parte del governo in legge di bilancio della proroga di un anno dello stato di emergenza per i comuni ancora compresi nel cratere del sisma 2012.

È molto importante che sia stato centrato questo obiettivo poiché la mancata proroga delle misure avrebbe comportato la dispersione di cospicue risorse utili alla ricostruzione.

L’appello che ci sentiamo di fare come Partito democratico di San Felice sul Panaro al sindaco Goldoni è quello di avviare assieme ai colleghi del territorio una proficua interlocuzione con tutti i livelli istituzionali, in particolare di concerto con i parlamentari di riferimento della Bassa modenese, affinché la proroga dello stato d’emergenza per il terremoto 2012 possa essere portata da uno a due anni in fase di discussione ed emendamento alla legge di bilancio.

Chiediamo inoltre di cogliere questa importante occasione e avviare quanto prima le progettazioni sui principali immobili pubblici del nostro paese. A due anni e mezzo dal suo insediamento l’amministrazione Goldoni non ha affidato nessun nuovo progetto. La programmazione della ricostruzione pubblica è ferma e il comune di San Felice non può permettersi di perdere per strada i fondi che gli sono stati assegnati per la ricostruzione pubblica.

Se si seguirà questa direzione non mancherà la nostra piena collaborazione perché come abbiamo sempre detto in questi anni, la ricostruzione è troppo importante per le nostre comunità per avere colore politico”.