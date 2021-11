San Felice, proseguono i lavori per migliorare la sicurezza della viabilità cittadina

SAN FELICE- Proseguono a San Felice sul Panaro i lavori per migliorare la sicurezza della viabilità cittadina.

Gli interventi per la realizzazione di un tratto del percorso pedonale-ciclabile su via Tassi- da via Canalino alla Circonvallazione Nord- ha già preso il via per agevolare il transito di ciclisti e pedoni.