San Felice, si riunisce il Consiglio comunale

SAN FELICE- Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro è stato convocato per venerdì 26 novembre, alle 20.30, in videoconferenza.

Tutti i cittadini potranno seguire i lavori del Consiglio in diretta streaming o in un secondo momento anche on demand sulla piattaforma Civicam del Comune.

