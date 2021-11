Videosorveglianza e pattugliamenti aggiuntivi per ostacolare i furti a San Felice

SAN FELICE- Sono diverse le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro per fronteggiare la recrudescenza di furti che si è verificata in paese, e più in generale nell’Area Nord, nei giorni scorsi.

Il sindaco Michele Goldoni ha chiesto che vengano predisposti a San Felice pattugliamenti aggiuntivi mediante equipaggi dei Reparti di Prevenzione Crimine della polizia di Stato a sostegno delle forze dell’ordine territoriali. Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Bruno Fontana ha convocato per mercoledì 24 novembre i 12 referenti dei gruppi di vicinato cittadini per fare il punto della situazione e studiare possibili strategie comuni a sostegno dell’operato delle forze dell’ordine. Nel contempo sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio della polizia locale e dei carabinieri. Inoltre nel bilancio 2022 saranno inseriti fondi per contribuire all’installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza da parte di aziende e privati: “Il Comune di San Felice sul Panaro – ha dichiarato il vicesindaco Bruno Fontana – cercherà inoltre di accelerare il più possibile a livello di Unione, l’installazione dei varchi veicolari nell’Area Nord, un ulteriore deterrente per i malviventi. L’Amministrazione sta mettendo in campo tutti gli strumenti che ha a disposizione, anche se fondamentale resta la collaborazione dei cittadini per la prevenzione di questi reati. Invitiamo infine a denunciare sempre i furti subiti. Per senso civico, ma anche per contribuire a mettere il Ministero dell’Interno nella condizione di inviare più uomini nel nostro territorio, dato che le assegnazioni di personale avvengono anche sulla base dei numeri dei reati denunciati”.

