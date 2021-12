A San Felice c’è aria di festa: proseguono gli appuntamenti natalizi

SAN FELICE- Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative natalizie, organizzate dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Sabato 4 dicembre, in piazza Matteotti e largo Posta, dalle ore 10 appuntamento con “Babbinbici”. Alle 17, invece, prevista la presentazione del Natale con l’accensione delle luminarie, alla presenza dell’Amministrazione comunale.

Ancora sabato 4 dicembre, gnocchi fritti e birra-vin brulè al Birrificio del Corso.

Sabato 4 e domenica 5 dicembre, invece, presso il Pala Round dalle 9 alle 21 andrà in scena “Arte ingegno: Christmas edition”, a cura dell’associazione “Colla, fili e fantasia”.

Il collante dei vari appuntamenti è la celebre fiaba “Lo schiaccianoci”. Non a caso il titolo del Natale sanfeliciano è “Come in una favola”. I personaggi dello Schiaccianoci sono raccolti in largo Posta mentre i soldatini, con i pacchi regalo, si trovano davanti alle attività cittadine, per ricordare che tutto il paese festeggia assieme il Natale.

Per tutto il mese di dicembre in piazza Matteotti sarà possibile ammirare il presepe blu e per le vie del centro totem con i personaggi della fiaba e possibilità di selfie.

Davanti al Teatro “Caro amico ti scrivo”: un’integrazione permanente di pensieri e parole.

