Alex Zanardi è tornato a casa. Un anno e mezzo fa il terribile incidente stradale. E’ stata la moglie a dare la notizia. “Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora – ha detto Daniela Zanardi -, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

Zanardi rimase gravemente ferito in un incidente a Pienza, mentre partecipava a una gara di handbike per beneficienza, Il pilota bolognese 55enne, su sedia a rotelle dopo un incidente in auto nel 2011, venne investito e subì un gravissimo trauma cranico. Dopo dieci operazioni chirurgiche e una lunga degenza in ospedale, finalmente una buona notizia: Alex Zanardi è tornato a casa.

