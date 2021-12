Bomporto, le giornate di chiusura del Comune durante il periodo natalizio

Gli Uffici comunali di Bomporto resteranno in servizio nei consueti orari per l’intero periodo natalizio, eccezion fatta per venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre, giornate nelle quali è prevista la chiusura degli Uffici.

Durante tutto il periodo delle festività, anche nelle giornate di chiusura, saranno comunque garantiti ai cittadini i servizi minimi essenziali.

