“Caro amico ti scrivo”, i messaggi dei bambini nell’installazione davanti al teatro di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Nella giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre, con il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro, i volontari della Pro Loco San Felice hanno collocato l’installazione interattiva “Caro amico ti scrivo” davanti al Teatro, dove resterà fino al termine del periodo natalizio. Nei giorni scorsi ai ragazzi della scuola secondaria Pascoli sono stati consegnati dei kit per la realizzazione di un biglietto da appendere all’albero. L’ispirazione è arrivata dalla favola dello “Schiaccianoci”, dove la protagonista Clara, assieme al suo principe, affronta un viaggio attraverso tanti mondi diversi, compiendo, di volta in volta, scelte che vanno anche in contrasto con i suoi compagni di viaggio, ma che la porteranno a realizzare i propri sogni. L’albero ospita, inoltre, alcuni versi della celebre canzone di Lucio Dalla e parole di ispirazione in CAA.

