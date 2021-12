Cavezzo, incendio in casa di probabile accumulatore

CAVEZZO- Paura stamattina, intorno alle 7.30, in via Puccini 9- a Cavezzo- a causa di un incendio divampato al secondo piano di una palazzina.

Immediato l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, una da San Felice e una da Carpi.

I soccorsi sono ancora sul posto con un funzionario e non é ancora chiara la natura del rogo, ma stando a quanto riferito dai vigili del fuoco sembrerebbe che nell’appartamento fosse presente una gran quantità di materiale accatastato un po’ ovunque.

In via precauzionale sono stati inviati sul posto anche i santari del 118, anche se non risulterebbero feriti.

