In 23 sanzionati perché sprovvisti di Green pass. 410 le sanzioni a chi era senza mascherina

MODENA- Sono state 6.114 le persone controllate dal 6 al 12 dicembre: 23 delle quali sono state sanzionate perché non in regola com il Green pass., 410 perchè senza la mascherina e 5 denunciate per irregolarità di documento.

Sono questi i dati forniti dalla Prefettura sui controlli specifici organizzati a partire dall’introduzione di nuove restrizioni per chi

Per quanto riguarda gli esercizi controllati sono 12 quelli sanzionati e 14 quelli temporaneamente chiusi.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017