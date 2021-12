San Felice, Guicciardi (Pd): “Centrodestra non dia lezioni su come gestire l’Unione”

SAN FELICE – “Hanno avuto per due anni e mezzo la maggioranza nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, preferendo lavorare a fianco dell’amministrazione di Mirandola che ha messo in crisi l’Unione”, dice il segretario Pd di San Felice sul Panaro Nicolò Guicciardi riguardo le recenti prese di posizione della giunta sanfeliciana sulla gestione di Ucman. Ecco la nota:

“Non ci sorprende questo improvviso risveglio da parte del centrodestra sanfeliciano che a corto di argomenti e in evidente affanno sul piano amministrativo in casa propria tenta di ergersi a paladino a difesa dell’Unione. L’Unione è un valore e una conquista da tutelare per questo territorio, ci sono criticità da risolvere ma i risultati della cooperazione fra i Comuni sono di gran lunga superiori. Detto ciò, questa presa di posizione arriva in colpevole ritardo. Ci preme infatti ricordare che il centrodestra, tra le cui fila siedono anche i consiglieri di maggioranza a San Felice, ha avuto per ben due anni e mezzo la maggioranza in Unione e conseguentemente il tempo e l’opportunità di poter davvero lavorare per migliorare il funzionamento di questo ente e di conseguenza il livello e la qualità dei servizi ai cittadini. Al contrario, si è preferito fare da comprimari e prestare il fianco a chi in questa metà di mandato ha lavorato solamente per dividere e mettere in crisi l’Unione attraverso l’uscita del Comune di Mirandola. Ci spiace, ma riteniamo che il centrodestra sanfeliciano proprio per queste ragioni non sia assolutamente nelle condizioni di poter dare alcun tipo di lezione su come si perseguono gli interessi dei cittadini e dell’Unione”.