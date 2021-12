Soliera, cade dalla bicicletta e muore. Lutto per Oriana Sala

Soliera, cade dalla bicicletta e muore. Lutto per Oriana Sala. La tragedia è avvenuta giovedì attorno alle 9.30 del mattino, in via Giuseppe Garibaldi. La donna, una ottantenne solierese, era sulla sua bici quando, all’improvviso, è caduta.

C’era via vai in zona, per cui i soccorsi sono stati immediati. Nell’attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica è stato usato anche il defibrillatore pubblico che si trova vicino al cinema. Ma purtroppo, non c’é stato nulla da fare, la signora è morta sul colpo.

