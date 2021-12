Una ragazza di Finale Emilia tra i vincitori del premio “Divulgare la scienza”

FINALE EMILIA – Si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio giornalistico “Divulgare la scienza”, promosso da Fondazione Golinelli in collaborazione con il Master in Giornalismo dell’Università di Bologna. Alle studentesse e agli studenti del biennio 2019-2021 del Master, la Fondazione ha lanciato una sfida: creare un elaborato incentrato sui nuovi modi di raccontare la scienza.

“Il ruolo di una comunicazione scientifica efficace è diventato sempre più strategico nel rendere i cittadini consapevoli delle loro scelte e in grado di dare una giusta lettura al mondo che li circonda. Soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, il sistema dei media, tradizionali e digitali, ha una grande responsabilità nel diffondere studi, ricerche e risultati e nel renderli accessibili alla comunità – dichiara il vicepresidente e direttore generale della Fondazione, Antonio Danieli. – I giornalisti sono investiti di un compito fondamentale: quello di raggiungere con informazioni corrette e il più possibile complete il più largo numero di persone utilizzando un linguaggio appropriato. Abbiamo quindi ritenuto importante, oltre che interessante, mettere in cantiere un’iniziativa, nel solco di quelle dedicate alla formazione a 360 gradi che caratterizzano l’operato della Fondazione, per stimolare una riflessione in coloro che saranno i comunicatori di un futuro molto vicino”.

“Il Master in Giornalismo dell’Università di Bologna ha sempre valorizzato la comunicazione scientifica ritenendola un ambito formativo su cui sarà sempre più indispensabile ampliare l’investimento educativo. – dichiara Fulvio Cammarano, direttore del Master. – Consideriamo infatti questo genere di comunicazione non solo uno strumento fondamentale della corretta informazione pubblica, ma soprattutto un caposaldo culturale nella costruzione della cittadinanza consapevole. La rilevante partecipazione degli allievi del Master a questa importante iniziativa della Fondazione Golinelli sottolinea proprio la necessità di continuare a procedere in tal senso”.