Dall’inizio epidemia di Covid, contagiati 109 mila modenesi. Poco più del 15% del totale dei 705 mila residenti nella nostra provincia. Il dato complessivo viene oggi fornito col bollettino Coronavirus della Regione Emilia-Romagna.

I dati arrivano a due anni da quando si monitora l’avanzamento del Covid-19.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che per la precisione si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, anche se riguarda davvero poche situazioni: 35.039 a Piacenza, 51.776 a Parma, 76.986 a Reggio Emilia, 108.967 a Modena, 138.350 a Bologna, 21.065 casi a Imola, 42.841 a Ferrara, 60.859 a Ravenna, 31.714 a Forlì, 37.764 a Cesena e 71.570 a Rimini.

