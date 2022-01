Drive through Mirandola, la situazione code e attesa di lunedì 10 gennaio

LUNEDI 10 GENNAIO 2022 – Drive through Mirandola, la situazione code e attesa di lunedì 10 gennaio 2022. Terremo aggiornato questo articolo per tutto l’orario di apertura del centro tamponi di Mirandola. Quindi, tornate di volta in volta a trovarci.

Il servizio è offerto da Sul Panaro.net in collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola.

LA SITUAZIONE DI LUNEDì 10 GENNAIO ALLE ORE 8

Ci sono code fisiologiche. Tempo stimato di attesa 45 minuti circa .

LA SITUAZIONE ALLE ORE 8.30

1 ora di attesa, in aumento

