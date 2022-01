“E adesso un libro: rubrica di libri”. Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane di Fabio Bertino

Genere: Letteratura di viaggio

Undici amabili racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, scoperte e vissuti percorrendola. Si viaggia in treno un po’ in tutta la penisola: da nord (con la “ferrovia delle meraviglie” Cuneo-Ventimiglia e la Vigezzina-Centovalli da Domodossola a Locarno) al centro (sulla Porrettana Bologna-Pistoia, la ferrovia della Garfagnana da Lucca ad Aulla, nella Bassa reggiana con la Parma-Suzzara, e ancora sulla Viterbo-Attigliano-Orte e la Avezzano-Roccasecca) al sud e nelle isole (con la Jonica sulle orme di George Gissing, la Bari-Matera, la Circumetnea e la Macomer-Nuoro).

L’opinione

Un ottimo consiglio di lettura per chi ama i viaggi lenti: perché le ferrovie secondarie sono uno dei modi più belli per “viaggiare con lentezza” e portano a scoprire un’Italia solo apparentemente “minore” che si rivela invece uno scrigno di meraviglie, così come gli incontri fatti durante l’intero viaggio. Un lungo viaggio che l’autore ci racconta in modo vivido, estroso e divertito.

Note sull’autore

Nato a Torino, vive fra Alessandria e le meravigliose colline del Monferrato; ama scrivere e viaggiare. “Binari” è il suo terzo libro. Collabora con la rivista trimestrale di reportage di viaggio Erodoto108 e per quindici anni, per motivi di lavoro, ha preso il treno ogni giorno.

Curiosità

