Modena in azione, nominati i vertici: Chiara Caselgrandi e Claudio Prandi

Si è svolto nei giorni scorsi il primo Congresso provinciale di Modena in Azione. Un appuntamento all’insegna della partecipazione, del confronto e della condivisione di idee e proposte che -si legge in una nota del partito che si riferisce a livello nazionale a Carlo Calenda – immaginiamo per la città di Modena e la sua Provincia.

In occasione di questo momento di ritrovo, gli iscritti e le iscritte di

Modena in Azione hanno scelto le persone che, negli anni a venire

guideranno il partito, impegnandosi a portare avanti le idee e le

iniziative di Azione su tutta la provincia di Modena.

Questa sfida è stata accolta con entusiasmo ed impegno da Chiara

Caselgrandi e Claudio Prandi, nominati rispettivamente Segretario e

Vice-segretario di “Azione per Modena”, che hanno presentato la lista

delle 41 persone che guideranno insieme a loro il direttivo provinciale

del partito. Questa numerosa lista, che andrà a comporre il gruppo

dirigente di Modena in Azione, è stata costruita scegliendo uomini e

donne di varie competenze, impegnati trasversalmente in tutti gli

ambiti di intervento sui quali il nostro partito intende impegnarsi nei

prossimi anni, dall’impresa alla sanità, dall’istruzione alle politiche

sociali. Nella scelta dei componenti della lista hanno giocato un ruolo

fondamentale anche le differenze generazionali, che abbiamo cercato

di rappresentare al meglio mettendo al centro i giovani, e la

rappresentanza di genere, che non è solo un problema di immagine ma

assume un ruolo centrale nella lotta alle discriminazioni, soprattutto in

un ambiente come quello politico, dominato purtroppo in Italia da uno

scarso coinvolgimento delle donne trasversale a tutti i partiti.

Il nostro nuovo Segretario ha poi illustrato alcuni dei punti

programmatici sui quali il partito intende costruire la sua azione

politica nei prossimi anni. Si parte da uno sguardo al futuro, alla

Modena del 2022, una visione che va costruita a partire dal presente,

con politiche volte a attirare persone e competenze dall’estero e dal

resto d’Italia, con il consolidamento dei servizi pubblici, con la

costruzione di una grande città universitaria che sia in grado di

accogliere quel capitale umano di cui tutta l’Italia, in un’epoca

caratterizzata dalla fuga di alcune delle sue menti migliori, ha davvero

bisogno.