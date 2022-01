Nonantola, quella strada piena di buche e detriti edili tiene prigionieri i residenti

NONANTOLA – La situazione è precipitata quest’inverno, dopo anni di incuria e mancata manutenzione. Via Mavora, a Nonantola, è diventata impercorribile tra le enormi buche e le voragini che la attanagliano. In più, i detriti edili abbandonati a bordo strada non aiutano. Ci sono due anziani che vivono in fondo a quella strada, che ora quasi non riescono a uscire più di casa: prigionieri dell’incuria.

Ma cosa è successo? Il Comune di Nonantola aveva dato via Mavora in concessione a un costruttore, un paio di anni fa. Il costruttore è fallito e nessuno ha fatto più manutenzione. Non spetta farla al Comune, che non è più proprietario, non riesce a farla il curatore fallimentare. Un inghippo burocratico cui si risponde con interventi emergenziali come quello fatto nei giorni scorsi, quando gli operai del Comune hanno riversato ghiaia nelle buche per coprirle, mentre invece servirebbe proprio sbancare la strada e riasfaltarla, portando via i detriti che stanno sul bordo da tempo.

A denunciare la situazione su Facebook è stata la figlia dell’anziana coppia di residenti su via Mavora:

Questa è la strada di accesso all’abitazione di due persone anziane, una delle quali invalida. Da due anni chiedo intervento del Comune, nelle sedi opportune…Come risposta solo un mare di parole e zero fatti!!! Non so più a chi rivolgermi.

Che tristezza per un Comune che si vanta di essere attento alla qualità della vita dei suoi abitanti.

Commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Nonantola, Cristiano Bassi:

E’ nostra premura intervenire per mettere in sicurezza la strada, ma ci sono regole e leggi ben chiare che vanno comunque rispettate, come le ho spiegato anche telefonicamente la strada è soggetta a fallimento e sotto tutela da parte del curatore fallimentare. Le ho anche detto che nonostante i problemi legali saremmo intervenuti quanto prima per sistemare, e così sarà.

