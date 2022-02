Auto contro il muro, cinque ragazzi feriti. Un 18enne in gravi condizioni

Auto contro il muro, è di cinque ragazzi feriti, di uno in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla montagna modenese, a Sestola.

I ragazzi, un gruppo di giovani di Formigine, viaggiavano tutti su un fuoristrada Suzuki su cui avevano raggiunto al località turistica. Per cause ancora da chiarire, attorno alle due mentre il mezzo percorreva via Circonvallazione in direzione Fanano, il mezzo ha sbandato finendo contro il manufatto di cemento.

I soccorsi sono arrivati in forze, con due ambulanze. Sono dovuti anche intervenire i Vigili del fuoco per tirare fuori i feriti dalle lamiere. Preoccupante, in particolare, la situazione di uno dei ragazzi che sedeva dietro, sbalzato dall’auto al momento dell’impatto. E’ stato trasportato in codice 3, il più grave, all’ospedale Baggiovara di Modena,

