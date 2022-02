“Comorbidità importante”: così è morto un bambino di 10 anni che aveva preso il Covid

“Profondo cordoglio per la morte di un bambino di 10 anni ricoverato per Covid in area critica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia“.

Lo comunica in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, relativamente al caso del bambino di 10 anni di Pomezia, Francesco, morto di Covid all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il bambino aveva varie patologie, e stava combattendo contro il Coronavirus quando è morto. I funerali si svolgeranno lunedì.

Cos’è la comorbidità

La comorbilità è un termine medico che tiene conto dei differenti sintomi che possono manifestarsi in presenza contemporanea di una o più patologie. Si usa ad esempio nei pazienti che hanno diabete e una malattia cardiovascolare, o per i bambini che soffrono di balbuzie e disturbo di apprendimento.

