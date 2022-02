Da Finale Emilia a Casa Sanremo: sul palco Mattia Giannino in arte Gisom

Da Finale Emilia a Casa Sanremo: sul palco Mattia Giannino, in arte Gisom. C’era anche il rapper finalese Mattia Giannino, 29 anni, professione attrezzista, nello show di Casa Sanremo Live Box che in questi giorni ha tenuto aperta una vetrina per i giovani emergenti nei giorni del Festival di Sanremo.

Si tratta della nuova versione di Saneremo Giovani. A differenza di prima non è una gara, ,ma una vetrina senza rivalità, sfida, nè competizione che dà ai più promettenti artisti italiani spazio e visibilità per mettersi in mostra con gli osservatori, le case discografiche e i selezionatori dei talent, che vengono qui a pescare i loro prossimi protagonisti.

L’INTERVISTA A MATTIA GIANNINO IN ARTE GISOM

Come sei arrivato a Casa Sanremo?

Mi ha contatto una tutor che organizza l’evento, una agenzia interna di casa Sanremo. Eravamo un centinaio, io sono rimasto a Sanremo più giorni per respirare l’aria del festival e cercare contatti. Ho incontrato ad esempio Gianni Morandi e Rkomi . E’ stata una bella esperienza.

Hai avuto altre esperienze simili?

Quella di Casa Sanremo è stata la mia seconda vetrina nazionale. Prima ho partecipato al Tour Music Fest. Lì ero stato io a inviare un mio videoclip, e ho superato la prima selezione online e la seconda che prevedeva un’esibizione a Bologna. Ho superato le varie fasi ma poi la pandemia ha ridimensionato tutto e alle finali e finalissime di Roma con Mogol ci sono andate meno persone del previsto.

Che sfortuna. Dopo Sanremo hai qualcos’altro in programma?

Sto valutando “The Coach Talent ” su 7Gold. Lo girano qui a Pieve di Cento

Cosa hai portato sul palco di Sanremo?

Mi sono esibito con “Ora qui“, un confronto tra coscienza interna e la mia parte buona, E’ una canzone che rispecchia il mio inizio d’artista: quando entro in cabina o prendo in mano un microfono tiro fuori quella parte oscura di me, fatta di rabbia e delusione.

E’ già on line?

Sì, è un edito che è già disponibile su Spotify Youtube e in vendita su tutte le piattaforme digitali. E’ uno dei brani dell’album che sto lanciando, intitolato “Mood a 360°” e che contiene tracce che disvelo mese per mese, una alla volta. E’ un modo per valorizzare ogni singola canzone, perché io esprimo diversi generi musicali, per rispecchiare la bellezza delle della musica. Sono contenuti tutti diversi, racconto la vita reale, le delusioni, i trascorsi del passato.

Ma non si pubblica più tutto l’album in una volta?

Lo fanno solo gli artisti famosi. Per gli altri è una scelta strategica perché viene valorizzata dall’algoritmo di Youtube. Se pubblichiamo tutto insieme ti tiene su il prodotto solo per un certo periodo e poi si ferma, se invece distilli le pubblicazioni, l’algoritmo è sempre attivo e ti mette in evidenza le tue cose per più tempo.

Quali sono i tuoi cantanti di riferimento?

Io mi ispiro a Salmo come rapper, anche Blanco mi piace molto, un po’ tutti quelli quelli della Machete (come Nitro). Ascolto qualcosa di americano, come Eminem.

Tu canti in maniera chiara e scandisci bene le parole, non biascichi come fanno adesso in tanti. Perchè?

Io scandisco bene le parole per farle capire, ho un messaggio da mandare. E i miei maestri di canto e producer mi hanno consigliato di cantare così. Quelli che biascicano o lo fanno apposta, per coprire difetti di pronuncia, o la usano come tecnica. E’ un canticchiato strano che entra in testa: è una tattica.

E autotune, il sistema che fa diventare intonati gli stonati, tu lo usi?

Autotune io non lo uso, per ora uso il progetto voce pulita per usare al massimo le mia potenzialità. E perchè quando fai un live la canzone secondo me va cantata come la gente la ascolta a casa.

Lo usano in molti tra i cantanti giovani?

Autotune permette a gente meno intonata di fare lo stesso musica. E dà armonia alle canzoni se lo usi il giusto: anche per chi è intonato rende la canzone più orecchiabile e diventa virale. Adesso fanno anche i microfoni con tastino che attiva l’opzione autotune, così il problema dei live è risolto

E’ stato usato anche sul palco di Sanremo?

Sì, ormai lo riconosco è sì. C’è chi lo ha usato

L’ESIBIZIONE A CASA SANREMO (DAL MINUTO 1.4048 A 1.48.14)

