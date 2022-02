Fuga di gas in centro a Mirandola, transennata via Tabacchi

Fuga di gas in centro a Mirandola, transennata via Tabacchi. A causa di una fuga di gas in centro a Mirandola è stata chiusa la strada dietro al caffè del teatro, alle spalle della centralissima piazza Costituente. La strada è chiusa ed è impossibile, al momento, raggiungere le auto parcheggiate o le abitazioni.

E’ all’altezza del civico 13 che si è generata la perdita, secondo la prima valutazione si tratterebbe della rottura di un tubo del gas.

I tecnici sono già sul posto per lavori urgenti per la messa in sicurezza e per il ripristino del servizio gas nella zona.

Sul posto anche la polizia locale di Mirandola.

