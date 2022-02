Il figlio deve essere operato al cuore, genitori no vax chiedono sangue dei non vaccinati. Interviene il Tribunale dei Minori

Interviene il Tribunale dei Minori nella vicenda del bambino modenese, di Sassuolo, che deve essere operato al cuore e i cui genitori, convinti no vax, chiedono che per le trasfusioni venga usato solo sangue di persone non vaccinate.

La vicenda, riportata dalla stampa locale, è iniziata nei giorni scorsi quando il bambino è arrivato al Sant’Orsola di Bologna per un delicato intervento al cuore. I medici si sono sentiti fare questa richiesta, che non ha alcun fondamento scientifico, e si sono rifiutati, anche perché alla banca del sangue non c’è una distinzione di plasma di questo tipo e ci sono protocolli severi sul trattamento del sangue.

Le spiegazioni e i pareri medici sono caduti nel vuoto e i genitori no vax hanno quindi affidato la questione agli avvocati interpellando il Tribunale ordinario di Modena che può decidere in merito e autorizzare i medici a seguire le procedure che ritengono migliori. Intanto sulle chat dei gruppi no vax veniva lanciato l’appello a donare il proprio sangue per questa famiglia.

Ma ora arriva la notizia che anche il Tribunale dei Minori di Bologna è stato coinvolto, e più che decidere del caso specifico, può anche limitare la potestà genitoriale.

Sul caso si è espresso anche il dottor Roberto Burioni, con un icastico: “Il sonno della ragione genera mostri”

