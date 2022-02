Incendio traghetto per Brindisi, restano 8 persone disperse

VENERDì 18 FEBBRAIO 2022 – E’ di 8 persone disperse il bilancio dell’ incendio sul traghetto che dalla Grecia era diretto a Brindisi, in Puglia, avvenuto la notte scorsa. L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca.

Si tratta del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines che viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Secondo l’emittente televisiva greca Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave portate in salvo a Corfù, dove sono state contate e identificate. Al momento ne mancano otto all’appello.

Incendio traghetto, i dispersi

Tra i dispersi vi sono cittadini bulgari, greci e una persona di nazionalità turca ma non italiani. Sono almeno 3 i feriti.

Proseguono intanto le operazioni di recupero del traghetto Euroferry Olimpia, attraverso l’utilizzo di rimorchiatori specializzati. Lo rende noto la Grimaldi Lines, armatrice della nave, sottolineando che “al momento non risultano sversamenti di combustibile né danni ambientali di altro tipo”. Dopo essere stati sottoposti a controlli da parte delle autorità greche, agli evacuati il Gruppo Grimaldi “ha offerto completa assistenza e una sistemazione alberghiera, in attesa di ricevere il nulla osta dalle autorità competenti per procedere con il trasferimento verso i luoghi di residenza”. Per le operazioni di salvataggio è stata incaricata dal Gruppo Grimaldi la SMIT Salvage, “azienda olandese leader a livello mondiale nel settore del salvataggio”.

L’Euroferry Olympia, colpita da un incendio la scorsa notte, è stata sottoposta, lo scorso 16 febbraio ad Igoumenitsa, “ad una visita Port State Control, conclusasi con esito positivo”. Lo sottolinea il Gruppo Grimaldi, precisando che “la nave è oggetto di regolari verifiche da parte delle autorità competenti nell’ambito dei controlli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione”.

Il Gruppo Grimaldi sta effettuando verifiche sulle liste di passeggeri ed equipaggio per accertare se ci siano dispersi che non risultavano in precedenza.

Potrebbero essere partite da un camion nella stiva della nave le fiamme che hanno dato origine al rogo. È quanto avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone che ha soccorso 243 persone tra equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri era autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c’erano anche diversi bambini.

Intanto, secondo quanto riferisce una nota del Gruppo Grimaldi, non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave.

